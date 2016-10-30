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«Крым превратится в российскую мечту», - Константинов

«Крым превратится в российскую мечту», - Константинов
Владимир Константинов, «председатель Госсовета» Крыма, заявил о том, что «власти» аннексированного полуострова будут поддерживать его статус как места, где люди хотят жить после выхода на пенсию или регулярно отдыхать, информирует replyua.net со ссылкой на РИА Новости.

Константинов заявил также, что полуостров должен стать для всех россиян мечтой – местом, где всегда хочется жить или отдыхать. По его словам, в советское время Крым был мечтой для всех граждан, и статус полуострова нужно возвращать. «Нужно заглянуть в прошлое – в советские времена Крым действительно был мечтой для большинства советских граждан, и все стремились попасть на полуостров. Люди жили и работали в разных уголках страны, но при этом после выхода на пенсию мечтали поселиться именно в Крыму. У каждого была мечта – заработать деньги и поехать в Крым. Эту традицию необходимо возродить, ведь крымская мечта была частью всего народа», подчеркнул Константинов.

Напомним, что ранее в Крыму заявляли о том, что с начала текущего года полуостров якобы посетили больше пяти миллионов человек.

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