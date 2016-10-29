Крымский Бандеровец поделился важными новостями

Украинский блогер Крымский Бандеровец в выпуске новостей полуострова под названием «Генетические рабы» пишет, что севастопольцы в пятницу угрожали устроить оккупационным властям города «Майдан», а остальные жители Крыма продолжают терпеть издевательства оккупантов молча – об этом сообщает replyua.net.
Блогер отмечает, что оккупационные власти Севастополя решили «перекрыть кислород» предпринимателям Центрального рынка города – они заявили, что все их рабочие места подлежат сносу, который произойдет в ближайшее время, а подача воды к ним уже была прекращена. Рассерженные торговцы устроили митинг под зданием рынка. Полиция все время находилась рядом, но вмешиваться не стала. В адрес оккупантов звучали такие слова: «Разом нас багато – нас не подолати!», «Чтоб вы сами остались без работы, а ваши дети всегда жили так, как мы сейчас живем!», «Мы вам Майдан устроим», «Наш бизнес законный – дайте нам работать!» и т.п. Журналист отмечает, что эти севастопольцы оказались единственными, кто осмелился на полуострове открыто протестовать против неуклонного ухудшения жизни – остальные, помня «хоть камни с неба», молчат.
Крымский Бандеровец пишет, что оккупационные власти формируют графики веерных отключений электроэнергии, а также анонсировали ограничение потребления газа во время отопительного сезона. Блогер отмечает, что «Гоблин Аксенов» посоветовал всем крымчанам «запастись автономными источниками питания», в связи с тем, что с 28 октября по 7 ноября возможна полная остановка подачи электроэнергии на полуостров по энергомосту. Журналист подчеркивает, что многие жители Крыма уже поняли, что «они в таком режиме будут жить до самого освобождения». Тем временем, так называемый «премьер-министр Крыма» заявил, что готов прийти на помощь Геническу, столкнувшемуся с дефицитом газа для отопления жилого фонда, если «президент России Владимир Путин разрешит протянуть украинцам руку помощи». Крымский Бадеровец пишет, что, видимо, «Гоблин» не знает, что проблему с газом в этом городе Херсонской области решили еще вчера.
Журналист сообщает, что в Крыму пересохло еще одно водохранилище – Тайганское. Сброс воды из него был прекращен на этой неделе, водоем практически превратился в «ставок». Как сообщалось ранее, верховья Белогорского водохранилища пересохли еще в прошлом месяце, оккупационные власти заявляют, что у них осталась одна надежда на решение проблем с водоснабжением – дожди, которые должны начаться с приходом зимы.
Крымский Бандеровец отмечает, что репрессии против мусульман в Крыму продолжаются. Сегодня стало известно, что в СИЗО на полуострове находится гражданин Киргизии, задержанный еще в конце лета. Ахматжона Абделлаева также обвинили в террористической деятельности. Аналогичная «схема обвинений» была использована оккупантами также против Немата Исроилова. Блогер сообщает, что, по непроверенной информации, в Крыму был арестован еще один мусульманин преклонного возраста, являвшийся онкобольным, который умер в СИЗО – об этом передавали «События.Инфо». Тем временем, в Ялте «депутаты горсовета» объявили, что будут бороться с терроризма и экстремизма с помощью профилактики.
Журналист информирует, что в Крыму продолжается рост цен на продукты питания, причем часто цены «подогреваются» искусственно. В частности, стоимость детского питания в магазинах уже достигла 170%. Тем временем, оккупационные власти Симферополя решили освоить деньги, оставшиеся в бюджете до конца года. Ничего лучше не придумали, как устроить «безумное уничтожение деревьев прямо в центре города», - сообщают «Примечания». Результаты работы «зеленстроя» выглядят шокирующе:
Севастополь, по версии оккупантов, оказался одним из десяти лучших для жизни городов России. «Севастопольцы ничуть не удивились – видимо, даже по сравнению с оккупацией, жизнь в России – катастрофа», - отмечает блогер. Жители города жалуются на очередной обман оккупантов – власти обещали открыть в Севастополе центр предоставления государственных услуг, в котором «документы можно будет оформить быстро и качественно». Оказалось все наоборот – прием только по талонам, которых нет в наличии уже давно, а очередь расписана до конца года.
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