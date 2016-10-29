Росія просить Іран визнати анексію Криму легітимною

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Сьогодні, двадцять дев’ятого жовтня 2016 року, стало відомо про те, що російська сторона звернулась до офіційного Тегерану з проханням визнати приналежність їй окупованого нею Криму, - про це replyua.net інформує з посиланням на видання «Росбалт».Так, очільник комітету нелегітимної Державної думи Російської Федерації з питань економічної політики та підприємництва Євгеній Федоров надіслав до Ісламської консультативної Ради (парламент Ірану) офіційне звернення, у якому просив Тегеран розглянути Кримський півострів «як невід’ємну частину Росії». Автор листа наголошує, що російська та іранська сторони співпрацюють не лише на царині боротьби з тероризмом, а й є економічними і військово-політичними союзниками. На думку російського парламентаря, такий крок зміцнить двосторонні стосунки між державами.Тим не менш, ні про яку офіційну реакцію з боку іранців інформації поки не надходило. Нагадаємо, Російська Федерація захопила Кримський півострів навесні 2014 року внаслідок військової операції. Для легітимації цього процесу було проведено фейковий референдум, результати якого не визнала жодна цивілізована держава. Належність Криму Україні було визнано також резолюцією Генеральної Асамблеї ООН.