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Из Севастополя к Сирии отправился еще один корабль Черноморского флота

Из Севастополя к Сирии отправился еще один корабль Черноморского флота
Как сообщает replyua.net со ссылкой на сайт «15 минут», сегодня из военно-морской базы РФ на территории оккупированного Крымского полуострова вышел еще один корабль ЧФ Российской Федерации и отправился в Сирию.

Сторожевой корабль ЧФ Военно-морского флота России «Сметливый» под руководством Сергея Савченкова направился в Грецию, после чего – в Сирию. На его борту находится группа одной из бригад морской пехоты ЧФ России, специализирующаяся на антитеррористической деятельности. Российские СМИ сообщают, что в Греции судно РФ поучаствует в мероприятиях, приуроченных к Году культуры России в Греции. После этого, в первых числах ноября, российское военное судно отправится к сирийским берегам.

Ранее, шестого октября, российское военное командование уже направило в Сирию несколько военных кораблей ЧФ Российской Федерации, вооруженных ракетами «Калибр». Напоминаем, что сейчас в Средиземном море находится единственный российский авианосец, который также направляется к Сирии, однако он требует дозаправки. Итальянские власти отказали ему в дозаправке в порту Сеута. Россия в течение всего года использовала военные суда для участия в сирийском вооруженном конфликте.

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