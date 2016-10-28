Оккупационные власти Крыма отложили строительство новой трассы "Таврида" на два года

Сайт «Крым.Реалии» пишет, что оккупационные власти Крымского полуострова анонсировали начало строительства автомобильной трассы «Таврида» лишь в следующем году. По их словам, автомобильная трасса, соединяющая Керчь и Севастополь, начнет строиться в конце марта 2017 года - об этом передает replyua.net.
Так называемое «Министерство транспорта Крыма» сегодня сообщило, что новая трасса под называнием «Таврида» будет включать в себя участок от Керчи до Севастополя, а также подъездной путь к Керченскому мосту длиной в 9 километров. Анатолий Волков, возглавляющий оккупационное ведомство, отметил, что подрядчик уже начал проектирование трассы.
Также чиновник сообщил, что подрядчик уже получил около девятисот семидесяти миллионов рублей аванса. Информация об этом ранее поступала также от Игоря Кравченко, и.о. начальника так называемой «Службы автомобильных дорог Крыма». Напоминаем, что оккупационные власти обещали начать строительство этой трассы еще в прошлом году и закончить в 2018, однако в этом году заявили о переносе сроков – теперь объект будет завершен на два года позже – к 2020 году.
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