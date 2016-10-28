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Турция и Севастополь возобновляют паромное сообщение

Турция и Севастополь возобновляют паромное сообщение
Сегодня, 28 октября, Севастополь и Турция возобновляют работу паромной переправы, сообщает replyua.net со ссылкой на РИА Новости. В пресс-службе «городской мэрии» подтвердили эту информацию и заявили о том, что паромное сообщение с Турцией не работало почти целый год.

Сегодня паром «Варяг» впервые за много месяцев отправится в Турцию и зайдет в порт турецкого города Зонгулдак. В пресс-службе «мэрии» Севастополя отметили, что по состоянию на 28 октября был оформлены все необходимые бумаги и документы, и в эти дни погода позволяет возобновить паромное сообщение с Турцией. «Экипаж парома «Варяг» хорошо знаком с маршрутом до порта города Зонгулдак, кроме того, Севастополь с сегодняшнего дня получает дополнительные возможности для увеличения загруженности морского порта», подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, что паромное сообщение с Турцией было прекращено практически сразу после того, как турецкие военные сбили российский самолет в ноябре прошлого года. Только в июле текущего года после личного обращения президента Турции Реджепа Эрдогана к Путину отношения Турецкой республики и России начали восстанавливаться. Российская сторона уже отменила часть санкций против Турции.

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