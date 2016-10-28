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Эксперт: реальная картина с туризмом в Крыму

Эксперт: реальная картина с туризмом в Крыму
О реальном числе российских и украинских туристов, посетивших Крым в этом году, ничего неизвестно, однако на основании некоторых данных можно рассчитать приблизительное количество. Как информирует replyua.net, об этом в блоге на «Новом времени» пишет Александр Надельнюк, младший аналитик «Вокс Украина».

По его словам, существует несколько способов попасть в Крым – на пароме, на поезде или на самолете. Анализировав все данные по пассажиропотоку в текущем году, можно посчитать всех граждан, которые въезжали или выезжали из Крыма. Самая точная информация, по словам эксперта, имеется по авиасообщению – каждый день из России в Крым и обратно совершаются сто рейсов, которые за девять месяцев этого года привезли на полуостров и вывезли с него около четырех с половиной миллионов пассажиров, и эту цифру можно смело делить на два, получаем чуть больше двух миллионов человек, посетивших Крым. Это примерно на четверть больше, чем в 2015 году.

«По морскому и наземному передвижению с данными возникает путаница. Между РФ и Крымом курсируют только двенадцать паромов по двум маршрутам – Кавказ-Керченский морской торговый порт и Кавказ-Крым. Первый маршрут используют только для грузового транспорта, и его считать не нужно, что касается второго маршрута, то каждый день туда и обратно перемещались около 15 тысяч пассажиров, летом этого года поток возрос примерно в три с половиной раза», пишет Надельнюк.

Однако он сомневается в том, что можно сосчитать реальное число туристов, поскольку СМИ и туроператоры приводят абсолютно разные данные. К примеру, туроператоры заявляли, что в 2016 году поток туристов в Крым упал на четверть по сравнению с прошлым годом, российские СМИ, наоборот, пишут, что поток увеличился, также о приросте говорят и «власти» Крыма. На Керченской переправе, добавляет эксперт, приводят данные о том, что в этом году число пассажиров действительно возросло, однако такой прирост нужно анализировать детально, ведь число пассажиров – это не число туристов!

«Ежедневно, даже в пиковой сезон, на паромах могут переместиться не больше 44 тысяч человек, однако «Морская дирекция» заявляет о том, что за два месяца переправа обслужила два с половиной миллиона человек, что в принципе невозможно, поскольку при таких данных паромы были перегружены почти на семь процентов, и это невозможно. Либо в дирекции попутали цифры, либо нарочно привели неправильные данные», считает Надельнюк. Что касается украинцев в Крыму, пишет Надельнюк, то в текущем году граждан Украины на полуострове было уже меньше, и на административной границе люди чаще проходили пешком, нежели перемещались на авто.

«Что мы имеем в сухом остатке? В этом году Крым посетили 990 тысяч людей, приехавших туда с материковой Украины (причем речь может идти не только об украинцах), и это меньше, чем в 2015 году. Число людей, въехавших из Украины, на 43 тысячи больше числа выехавших с полуострова. Причины такой разницы могут быть разными – кто-то еще не вернулся домой, кто-то только возвращался, и при сборе данных их не учитывали. Россия, напротив, увеличила пассажиропоток на аннексированный полуостров. Больше всего пассажиров возросло на паромной переправе – но это по данным «Морской дирекции». Однако нужно отметить, что российские власти умело манипулируют различными данными. «Вокс Украина» отмечает, что объем перемещений был на шесть с половиной процентов больше, чем максимальная перегруженность паромов, и больше 160 тысяч пассажиров или «мертвые души», или же паромы действительно были перегружены», резюмирует эксперт.

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