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Санкції? – Ні, не чули: у Севастополі заявляють, що відновлять паромне сполучення з Туреччиною

Санкції? – Ні, не чули: у Севастополі заявляють, що відновлять паромне сполучення з Туреччиною
Влада окупованого Севастополя заявляє про відновлення поромного сполучення із Туреччиною вже найближчим часом, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали видання «Лента.ру».

Так, як заявили у прес-службі окупаційної влади Севастополя сьогодні, двадцять сьомого жовтня 2016 року, вже із наступного дня буде відновлено курсування морського порому за маршрутом «Камишова бухта (Севастополь) – порт Зонгулдак (Туреччина)». Рейси буде здійснювати судно «Варяг», вантажопідйомністю тисяча тон. Цей пором здатен перевозити великогабаритні вантажі, а також до п’ятдесяти вантажних фур. Орієнтовний час плавання – двадцять чотири години.

Нагадаємо, поромне сполучення окупованого Севастополя з Туреччиною, незважаючи на пряму заборону України, перервалось лише рік тому, коли турецькі військові збили над своєю територією російський літак, який виконував «бойові завдання» в Сирії. Двадцять восьмого листопада та двадцять восьмого грудня 2015 року президент РФ Володимир Путін підписав укази, відповідно до яких запроваджувалась низка обмежувальних заходів щодо Туреччини, в тому числі – щодо транспортного сполучення. Імовірно, пором курсуватиме до нового «ножа в спину».

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