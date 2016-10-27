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Репресії тривають: в окупованому Криму знову оштрафували кримських татар

Репресії тривають: в окупованому Криму знову оштрафували кримських татар
«Суд» окупованого Криму виніс рішення про притягнення до кримінальної відповідальності чотирьох учасників автопробігу, приуроченого до Дня пам’яті жертв депортації кримських татар, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали видання «Каспаров.ру».

Так, на думку «суду», винуватість Аблякімова Аблякіма, Енвера Чавуша, Сейтумерова Сейтмамута та Аліма Муслядінова була доведена прокурором у судовому засіданні. За те, що вісімнадцятого травня поточного року ці четверо чоловіків взяли участь у автопробігу, використавши при цьому національний прапор кримськотатарського народу, кожному з них інкримінували проведення неузгодженого публічного заходу і оштрафували на двадцять тисяч рублів.

Як прокоментувала це рішення Ленора Дюльбер, «імовірно, апеляційний суд прийняв позицію представників Державної патрульної служби, які вважають кримськотатарський прапор засобом агітації». Тим не менш, за що чи проти чого агітували чоловіки, правоохоронці окупованого Криму так і не змогли пояснити, - наголосила жінка. Нагадаємо, вісімнадцятого травня 2016 року група кримськотатарських активістів із Судака проїхала визначеним маршрутом з національними прапорами, обрамленими чорними стрічками.

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