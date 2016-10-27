валюта
СпецтемаМирослав Олешко: Уже нет никаких сомнений. Юлия Тимошенко сотрудничает с Путиным | Посетите новый финансовый форум

Ислямов: оккупантам нужно одеваться теплее

Ислямов: оккупантам нужно одеваться теплее
В блоге на Обозревателе Ленур Ислямов пишет о том, что накануне Путин назвал организаторов энергоблокады Крыма «идиотами», однако эти «идиоты», в отличие от некоторых, чужую землю не захватывали, информирует replyua.net.

По словам Ислямова, может быть, организаторы блокады выглядят как-то не так, но они пытаются сделать европейское государство из Украины и работают над тем, чтобы украинцы жили достойно. «Блокада была сделана всем украинским народом, и получается, что Путин всех считает идиотами, но он должен понять, что имеет дело не только с крымскотатарским народом, но и со всеми другими народами, населяющими Украину. Речь идет и о россиянах, которые противостоят путинскому режиму. Оккупантам нужно одеться потеплее и приготовиться к очень холодной зиме», пишет Ислямов.

По его мнению, Путину уже ничего не поможет, блокада и санкции разобьют стены искусственно созданного «русского мира», тем более, что в настоящее время Украину уже поддерживает все мировое сообщество, и украинцы показали Путину, что являются честными и свободными людьми.

Горячая тема: Северному флоту РФ отказали в дозаправке в Испании
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день

Свежие новости

Ислямов: оккупантам нужно одеваться теплее

Досить агресору використовувати українців! - МЗС

Депутат: непонятно, где найдут деньги для повышения минимальной зарплаты

Маразм зростає: в Росії відкрили пам'ятну дошку творцям сталінського концтабору

До заступниці глави НБУ прийшли з обшуком в рамках справи "Банку Михайлівський"

Порошенко запевняє, що мінімалка таки буде 3200

Синоптики прогнозируют снег и похолодание

У Клімкіна немає жодної квартири

Песков – МИДу Украины: «Вас это не касается»

Наївним донеччанам з Москви передали побажання: всього доброго і хорошого настрою

В Івано-Франківську начальник поліції побив учасника АТО

Новини з зони АТО за минулу добу (26.10.16)

Кирилл Сазонов: Лошадки олигарха Онищенко «проскакают» мимо е-деклараций

Дворники из Волгограда «плевать хотели» на российский флаг, - видео

До декларація Ярош вніс право на торговельну марку "Правий сектор"

Субсидии останутся прежними после повышения зарплаты, - Рева

Рева розповів про ресурси для мінімальної зарплати в 3200 гривень

Голландские СМИ увидели давление со стороны Климкина на Нидерланды

КПП «Майорск» обстреляли боевики

В ЄС знову заминки з рішенням про безвізовий режим для України

 Новости за день