Ислямов: оккупантам нужно одеваться теплее

В блоге на Обозревателе Ленур Ислямов пишет о том, что накануне Путин назвал организаторов энергоблокады Крыма «идиотами», однако эти «идиоты», в отличие от некоторых, чужую землю не захватывали, информирует replyua.net.
По словам Ислямова, может быть, организаторы блокады выглядят как-то не так, но они пытаются сделать европейское государство из Украины и работают над тем, чтобы украинцы жили достойно. «Блокада была сделана всем украинским народом, и получается, что Путин всех считает идиотами, но он должен понять, что имеет дело не только с крымскотатарским народом, но и со всеми другими народами, населяющими Украину. Речь идет и о россиянах, которые противостоят путинскому режиму. Оккупантам нужно одеться потеплее и приготовиться к очень холодной зиме», пишет Ислямов.
По его мнению, Путину уже ничего не поможет, блокада и санкции разобьют стены искусственно созданного «русского мира», тем более, что в настоящее время Украину уже поддерживает все мировое сообщество, и украинцы показали Путину, что являются честными и свободными людьми.
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