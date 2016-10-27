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Кремль попросив України притримати своє незадоволення при собі. Путін робить те, що хоче

Кремль попросив України притримати своє незадоволення при собі. Путін робить те, що хоче
Протести з боку України зовсім не хвилюють Кремль. А те, що Президент Російської Федерації Владимир Путин відвідує анексований ним же український півострів, то це, на думку Москви, нормальний процес, до якого Україна не має ніякого відношення. Про це під час розмови з журналістами розповів прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи протест України щодо візиту Путіна в Крим, пише «Інтерфакс-Україна», передає replyua.net.

«З боку України ці протести вже увійшли в традицію. У нас також є традиція – ми на ці протести не звертаємо ніякої уваги», - заявив він. «Наш президент їде до тих частин Російської Федерації, до яких йому хочеться. А це вже внутрішньополітичні справи нашої держави. І до цього жодна країна світу не має ніякого відношення, в тому числі й Україна», - вважає Пєсков.

Як повідомлялося раніше, російський президент Володимир Путін в черговий збирається приїхати до анексованого українського півострова, не попередивши про це вдалу України. в свою чергу в МЗС України звернулися до російських колег, висловивши з цього приводу обурення та протест. Як відомо, анексія Криму відбулася навесні 2014 року, коли Путін незаконно «запустив» до півострова своїх військових. Пізніше він сам визнав, що це буле спецоперація.

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