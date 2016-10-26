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Путин в Крыму: У нас ведь лишних денег нет в стране

Путин в Крыму: У нас ведь лишних денег нет в стране
Как передает replyua.net со ссылкой на сайт «15 минут», президент РФ Владимир Путин сегодня в очередной раз посетил оккупированный полуостров, не получив официального разрешения МИД Украины.

Выступая на «Форуме действий», глава РФ заявил, что «предстоит решить еще много проблем», но важно «контролировать процессы их решения», также добавил, что он не хочет, чтобы у крымчан «складывалось впечатление, что он миллионами ворочает» - у России не так много денег. Мероприятие прошло в оккупированной Ялте, и было посвящено «важнейшим моментам жизни Крыма».

Путин пообещал, что в ближайшее время в Крыму появится магистральная газовая труба, которая будет обеспечивать отоплением и электроэнергией весь полуостров. Он заявил: «Это будет полноценная газификация. Для этих целей мы сейчас строим газопровод и электростанции». Также Путин заявил, что будет контролировать вопрос запрета тралового вылова рыбы в Черном и Азовском морях. Он добавил, что «у Украины на территории Крыма есть отличная база для подготовки паралимпийцев, и он не понимает, почему украинские паралимпийские спортсмены ею не пользуются – для этого нет никаких препятствий».

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