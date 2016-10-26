валюта
СпецтемаМирослав Олешко: Уже нет никаких сомнений. Юлия Тимошенко сотрудничает с Путиным | Посетите новый финансовый форум

67 детей крымских татар остались без отцов из-за репрессий Кремля

67 детей крымских татар остались без отцов из-за репрессий Кремля
Крымский Бандеровец сообщает, что за время аннексии полуострова Российской Федерацией уже шестьдесят детей из семей крымских татар остались без отцов – часть из них задержаны как «участники экстремисткой организации «Меджлис крымскотатарского народа», часть сидит в застенках ФСБ – об этом передает replyua.net.

Блогер отмечает, что из-за целенаправленной политики запугивания и репрессий против крымских татар десятки семей крымских татар остались без кормильцев и средств для существования – при обысках у них забрали все деньги, даже мелочь, а также ценные вещи. Крымские СМИ пишут о том, что, несмотря на широкое освещение этих событий в украинской и зарубежной прессе, вопрос о том, как помочь татарам на территории оккупированного полуострова, остается открытым. «Ведь все доказательства, выдвинутые против обвиняемых в деле «Хизб ут-Тахрир», «26 февраля» или Ильми Умерова, притянуты за уши», - пишет сайт QHA.

Правозащитники отмечают, что РФ загнала крымских татар в угол и теперь над ними безнаказанно издевается – всех, кто проживал на территории Крыма на момент аннексии, она считает своими гражданами, а значит экстрадировать их нельзя. У крымских татар была лишь одна возможность избежать репрессий – бежать с их родной земли, оставив свои дома и имущество.

Горячая тема: Северному флоту РФ отказали в дозаправке в Испании
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день

Свежие новости

Миттеран и Олланд - лучший и худший президент Франции - французы

Сервіс по-російськи: Сбербанк оштрафував клієнта на 42 мільйони, посилаючись на судове рішення від 1900 року

Манн: Порошенко допускает все больше ошибок

Франция: Великобритании не удастся выйти из ЕС, оставив лишь то, что ей выгодно

67 детей крымских татар остались без отцов из-за репрессий Кремля

Бойовики ІД маскуються під мирне населення

Израиль отозвал своего представителя в ЮНЕСКО в знак протеста

«Немає різниці село чи Москва, скрізь - безнадія» - Саша Сотник показав як живе російська глибинка (відео)

В службі зайнятості порадили українцям, куди йти працювати, щоб заробити великі гроші

США вступили в военный союз с YPG, которых Турция считает террористами

У РФ підтвердили вирок Карпюку та Клиху: реакція МЗС та західної спільноти

Каспаров: питання про повернення Криму навіть не стоїть (відео)

Северному флоту РФ отказали в дозаправке в Испании

Операція «рядового» Клімкіна з порятунку ЄС та Нідерландів

Західна преса коментує «злом» електронної пошти Суркова

США впервые за 24 года воздержались от голосования в Генеральной Ассамблеи ООН по Кубе

Портников: Голосуя за Додона, молдаване голосуют за кризис, конфликт и крах. Но это – их право

В окупованому Севастополі нова ініціатива: назвати вулицю іменем Мотороли

Нидерланды поблагодарили Украину за помощь в расследовании авиакатастрофы МН17

Кримський Бандерівець: Севастополь окупували пацюки. І зараз йдеться не про людей (відео)

 Новости за день