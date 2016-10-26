67 детей крымских татар остались без отцов из-за репрессий Кремля

Крымский Бандеровец сообщает, что за время аннексии полуострова Российской Федерацией уже шестьдесят детей из семей крымских татар остались без отцов – часть из них задержаны как «участники экстремисткой организации «Меджлис крымскотатарского народа», часть сидит в застенках ФСБ – об этом передает replyua.net.
Блогер отмечает, что из-за целенаправленной политики запугивания и репрессий против крымских татар десятки семей крымских татар остались без кормильцев и средств для существования – при обысках у них забрали все деньги, даже мелочь, а также ценные вещи. Крымские СМИ пишут о том, что, несмотря на широкое освещение этих событий в украинской и зарубежной прессе, вопрос о том, как помочь татарам на территории оккупированного полуострова, остается открытым. «Ведь все доказательства, выдвинутые против обвиняемых в деле «Хизб ут-Тахрир», «26 февраля» или Ильми Умерова, притянуты за уши», - пишет сайт QHA.
Правозащитники отмечают, что РФ загнала крымских татар в угол и теперь над ними безнаказанно издевается – всех, кто проживал на территории Крыма на момент аннексии, она считает своими гражданами, а значит экстрадировать их нельзя. У крымских татар была лишь одна возможность избежать репрессий – бежать с их родной земли, оставив свои дома и имущество.
Горячая тема: Северному флоту РФ отказали в дозаправке в Испании
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter