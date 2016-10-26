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В окупованому Севастополі нова ініціатива: назвати вулицю іменем Мотороли

В окупованому Севастополі нова ініціатива: назвати вулицю іменем Мотороли
Один із мешканців окупованого Російською Федерацією Севастополя виступив з доволі химерною ініціативою, - про це replyua.net інформує з посиланням на місцеве видання ForPost.

Так, сьогодні, двадцять шостого жовтня 2016 року, було оприлюднено відомості про доволі химерну ініціативу. Місцевий мешканець Олексій Мишинський у соціальній мережі повідомив, що до так званих «Законодавчих Зборів» окупованого міста було надіслано офіційне звернення про перейменування Проспекту Жовтневої революції на честь російського терориста з ДНР Арсенія Павлова («Мотороли»). Ті, хто проживає на цій вулиці, сприйняли ініціативу доволі скептично. Так, за їх словами, вони не надто раді перспективі змінювати документи. Крім того, коштів на зміну табличок у міському бюджеті не передбачено. «Побудуйте нову вулицю і називайте її як заманеться, а нас не чіпайте», - наголошують жителі цього району.

Нагадаємо, громадянин Російської Федерації Арсеній Павлов по прізвиську «Моторола» очолював незаконне збройне формування «Спарта» в окупованому Донецьку. Був ліквідований шляхом влаштування вибуху у шахті ліфта шістнадцятого жовтня 2016 року. Замовники і виконавці вбивства наразі невідомі.

Горячая тема: «Зрада», звідки не чекали: кандидат-лідер в президенти Молдови назвав Крим російським
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25 окт 2016
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