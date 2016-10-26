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Кримський Бандерівець: Севастополь окупували пацюки. І зараз йдеться не про людей (відео)

Кримський Бандерівець: Севастополь окупували пацюки. І зараз йдеться не про людей (відео)
Відомий блогер Кримський Бандерівець прокоментував явище, яке вже набуває характеру справжньої катастрофи – неконтрольоване розмноження гризунів в окупованому Севастополі, - про це інформує replyua.net з посиланням на аккаунт блогера в Twitter.

Так, місцеві мешканці не на жарт налякані: зростання популяції пацюків у місті набуває характеру не лише значної естетичної, а і санітарно-гігієнічної проблеми. Спочатку гризуни заполонили всі звалища та сміттєпроводи, а тепер навіть забігають в квартири. Особливо багато пацюків в районах Проспекту Гагаріна, вулиці Генерала Острякова та Проспекту Жовтневої революції. Крім того, справжньою оазою для них став торгово-розважальний комплекс «Мусон».

Експерти пов’язують зростання популяції пацюків із двома причинами: по-перше, у місті за два з половиною роки окупації так і не змогли налагодити вивіз сміття – воно доволі тривалий час лишається біля баків і слугує кормом для пацюків; по-друге, у місті з початку діяльності російської окупаційної влади не проводились комплексні заходи щодо дератизації. Тим не менш, місцеве відділення Росспоживнагляду проблеми не бачить і наголошує, що звернень про зростання популяції гризунів не надходило.


Горячая тема: «Зрада», звідки не чекали: кандидат-лідер в президенти Молдови назвав Крим російським
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25 окт 2016
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«Зрада», звідки не чекали: кандидат-лідер в президенти Молдови назвав Крим російським

Так, очільник соціалістичної партії Молдови Ігор Додон, який є одним із лідерів президентських перегонів, зробив дивну заяву щодо статусу окупованого Російською Федерацією Кримського півострова, -


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