Путін у середу прибуде до окупованого Криму

Президент Російської Федерації Владимир Путин запланував візит до анексованого Криму на 26-те жовтня поточного року. Про це сьогодні, 25-го жовтня, повідомив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, пише агентство «УНІАН», передає replyua.net.
«Завтра на території автономної республіки Крим буде відбуватися розмова в рамках всеросійського народного фронту щодо кримських справ», - зазначив він. В той самий час Пєсков не уточнив, які саме питання будуть обговорювати в Криму з Путіним. Як відомо, цей візит Путіна до окупованого українського півострова буде не першим за поточний рік. Перед цим глава російської держави прибув на територію анексованого Криму минулого місяця. Тоді Путін проводив зустріч президії «Державної ради Російської Федерації з питань розвитку транспортної інфраструктури південної частини Росії».
Як повідомлялося раніше, Володимир Путін прилітав до окупованого півострова також у серпні, де він проводив оперативну нараду з представниками Ради безпеки Російської Федерації. Тоді він також відвідав молодіжно-освітній форум «Таврида». Українська сторона декілька разів висловлювала свій протест проти незаконних візитів російського президента до Криму.
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