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Российская Войсковая часть 28735 получила часть акватории Черного моря в пользование на 20 лет

Российская Войсковая часть 28735 получила часть акватории Черного моря в пользование на 20 лет
Как сообщает replyua.net со ссылкой на «15 минут», правительство Российской Федерации передало в пользование Федеральному государственному казенному учреждению «Войсковая часть 28735» участок акватории Черного моря в районе Алушты. В официальных документах указывается, что водопользование будет осуществляться с целью обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Акватория Черного моря в районе города Алушта будет использоваться учреждением в течение двадцати лет, - указывается в сообщении ТАСС. Водный объект у берегов аннексированного Крымского полуострова будет использоваться только в военных целях. На водопользователя возлагаются обязанность по сохранению естественного водного режима, а также непричинения вреда водному объекту или его биологическим ресурсам. В случае причинения какого-либо ущерба учреждение обязано будет его возместить.

Следует отметить, что ГРУ Минобороны Украины на прошлой неделе сообщало, что государство-агрессор развернуло на полуострове военную активность, вблизи Севастополя еще с начала августа круглосуточно дежурят боевые корабли оккупантов.

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