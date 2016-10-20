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Один із кримських маріонеток нахамив українському нардепу

Один із кримських маріонеток нахамив українському нардепу
Пособник російських окупантів на Кримському півострові, який називає себе «міністром внутрішньої політики, інформації та зв’язку республіки Крим» Дмитро Полонський допустив хамські висловлювання на адресу одного із українських депутатів, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали порталу «Лента.ру».

Раніше депутат Верховної Ради від «Народного Фронту» Антон Геращенко, коментуючи становище Кримського півострова, зазначив, що останній знову стане частиною України не лише де-юре, а і де-факто після розпаду «Російської імперії». Імовірно, ці слова не сподобались Полонському. Не маючи аргументів, аби заперечити по суті сказаного, пособник окупантів просто перейшов на персоналії. Так, самозваний міністр завив, що Геращенко «надто часто харчується в американських фаст-фудах» і має «ожиріння частин тіла, які відповідають за розумову діяльність».

Пособник окупантів порадив нардепу перейти на «здорове харчування», аби його «відпустило» з приводу Криму. Геращенко на хамські «поради» поки що ніяк не відреагував. Крім того, Полонський розпочав традиційну розмову про міфічний «холодомор» в Україні, не бажаючи помічати мешканців сусіднього Севастополя, які потерпають від відсутності опалення в домівках.

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