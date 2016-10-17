Во время обысков оккупанты украли у крымских татар деньги и ценные вещи

Украинский блогер Крымский Бандеровец сегодня пишет о том, что выяснилось, что во время обысков, проведенных сотрудниками ФСБ РФ в домах многих крымских татар, были украдены деньги и ценные вещи – об этом передает replyua.net.
Блогер пишет: «Оккупанты обчистили семьи крымских татар. Проводя обыски, они изъяли абсолютно все деньги — даже десятирублёвые монеты». Также обыски сопровождались порчей и уничтожением имущества – двери жилищ выбивались и вырывались вместе с петлями, вещи грубо выбрасывались. Информация всплыла не сразу – многие семьи только через три дня оправились от шока – мужчин избили, арестовали и увезли в «Автозаках», многим женщинам стало плохо прямо во время обыска. К домам крымских татар в Крыму для проведения этой «спецоперации» прибыли десятки ОМОНовцев и ни одной скорой. Некоторые татары заявили, что после обысков хватились некоторых ценных вещей - у Эмиля Джемаденова «правоохранительные органы» забрали несколько мусульманских книг, мобильный телефон и брошюры.
Тем временем украинские власти ведут расследования депортации крымскотатарского народа из Крыма в 1944 году, чтобы в конечном итоге признать геноцид всего крымскотатарского народа, совершенный Сталиным. Также блогер сообщает, что оккупационные власти полуострова уволили всех артистов крымскотатарского ансамбля «Хайтарма».
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