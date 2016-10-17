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Оккупанты продадут всю недвижимость "ПриватБанка" в Крыму

Оккупанты продадут всю недвижимость "ПриватБанка" в Крыму
Как сообщает replyua.net со ссылкой на «15 минут», оккупационные власти Крымского полуострова получили указание продать всю недвижимость, принадлежащую до аннексии ПАТ «ПриватБанк».

Так называемый «Государственный совет Республики Крым» сегодня на своем сайте разместил сообщение о том, что все крымские отделения украинского ПАТ «ПриватБанк» будут реализованы. До этого дня они просто стояли закрытыми, помещения никем не использовались. Стоимость, по которой будет производиться реализаций этой недвижимости, не уточняется. Оккупационные власти Крыма пообещали, что все вырученные от продажи этих объектов недвижимости средства будут использованы для погашения задолженности по депозитным вкладам – такое заявления сделали так называемые «парламентарии Крыма».

Как известно, многие украинские частные и государственные компании уже обратились в международные судебные органы, в частности – ЕСПЛ, с исками о компенсации ущерба, причиненного захватом РФ их имущества в Крыму. Коломойский также подал иск, он уже находится на стадии рассмотрения.

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