Работа КПВВ "Чаплинка" и "Каланчак" ограничена

Государственная фискальная служба в Херсонской области сообщает, что в течение двух недель КПВВ «Чаплинка» и «Каланчак» ограничат свою работу. Смена графика работы связана с ремонтом электросетей – об этом передает replyua.net.
На веб-сайте ведомства сообщили, что эти КПВВ на административной границей с Крымом будут закрыты с 9 утра до 4 часов дня или 4:30 – это зависит от дня недели. В выходные работа КПВВ будет осуществляться по прежнему графику. В ведомстве объяснили, что в эти часы КПВВ временно будут без электроснабжения, поэтому их работа будет ограничена. Также на сайте государственного органа указывается, что всех, кому необходимо будет в нерабочие часы «Чаплинки» и «Каланчака» пересечь административную границу с Крымом, просят воспользоваться КПВВ «Чонгар».
Предприятие, обеспечивающее подачу КПВВ «Чаплинка» и «Каланчак» электроэнергии, заявило, что в ближайшие две недели будут проведены плановые ремонтные работы. После завершения ремонта электросетей на этих объектах, КПВВ вернуться к прежнему графику работы.
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