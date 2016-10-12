Парализована работа Керченской переправы

В Крыму прекратила работу Керченская переправа из-за сложных погодных условий. Как передает replyua.net, ссылаясь на «МЧС» аннексированного Крыма, сегодня работа переправы была парализована из-за резкого ухудшения погодных условий.
Спасатели отметили, что остановка судоходства связана с сильным ветром, резким похолоданием и мощными ливнями. Руководство Керченской переправы пока не может сказать, когда возобновится движение паромов, поскольку прогнозы синоптиков оставляют желать лучшего. Сотрудники переправы не исключили, что сегодня переправа так и не начнет работать, также возможны перебои и завтра, 13 октября. Нужно отметить, что теперь Крым полностью «оторван от большой земли» - многие граждане добираются с полуострова на материковую часть России и обратно только морским путем.
Помимо него, до Крыма можно добраться по воздуху, однако авиасообщение очень дорогое. Мост через Керченский пролив появится не раньше конца 2018 года, и пока неизвестно, смогут ли оккупационные власти уложиться в бюджет этого масштабного проекта – сроки сдачи объекта могут затянуться, и в этом случае проблема только усугубится.
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