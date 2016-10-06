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Прокуратура Крыма не верит российским документам, требует украинские

Прокуратура Крыма не верит российским документам, требует украинские
Украинский журналист, известный под псевдонимом «Крымский Бандеровец» сегодня в своем блоге сообщает, что в Крыму произошел очень необычный случай – так называемая «прокуратура Крыма» отказывается верить в подлинность технического паспорта на объект недвижимого имущества, требуя предоставить украинские документы – об этом сообщает replyua.net.

Как сообщает блогер, оккупационные органы города Судака отказываются ставить на кадастровый учет технический паспорт, выданный российским бюро технической инвентаризации, имеющим все необходимые реквизиты – в том числе печать и бланк. В так называемой «прокуратуре Крыма» жителю полуострова объяснили, что если он хочет заставить оккупационную государственную структуру поставить его техпаспорт на учет, его необходимо изготовить в украинском БТИ.

Пострадавший от этой ситуации пишет: «Интересно, когда же закончится этот маразм в Крыму?». Конечно же, крымчанин не сможет оформить эти документы на материке. По его мнению, единственная структура, которая может повлиять на незаконное поведение так называемого «Государственного кадастра в Республика Крым» – это прокуратура ЮФО РФ.

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06 окт 2016
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Украинские хакеры организовали трансляцию Гимна Украины в Крыму – реакция крымчан (ВИДЕО)

Как сообщает replyua.net, на территории оккупированного полуострова находится множество людей, ждущих возврата Крыма в состав Украины, – они не отказались от украинского гражданства и не приняли


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