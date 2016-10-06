Санкции оставили крымчан без единственного томографа

Крымский Бандеровец сегодня сообщает, что санкции, наложенные странами Запада на Российскую Федерацию, все больше сказываются на уровне жизни россиян и жителей оккупированного Российской полуострова – об этом передает replyua.net.
Как сообщает блогер, единственный томограф компании Siemens, очень необходимый крымчанам из-за своего качества, вышел из строя два месяца назад. Находится эта дорогостоящая техника в Керчи. Она из частей аппарата вышла из строя, однако отремонтировать ее на месте нельзя. Сотрудники больницы связались с компанией-производителем и заявили, что им необходима замена этой детали. В ответ на это немецкая компания заявила, что не будет проводить ремонтные работы или высылать эту деталь, поскольку на подобные сделки наложены санкции. Сотрудники медицинского учреждения заявили, что никаких перспектив решения этой проблемы в ближайшее время нет – деталь является уникальной и может быть заменена только производителем. Крымский Бандеровец сообщает, что многие «ватники» начинают в связи с этим осознавать истинное влияние санкций на жизнь в России.
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