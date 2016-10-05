Пушков анонсировал новый визит итальянцев в Крым

Через несколько дней группа депутатов из Италии прилетит в аннексированный Крым. Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Твиттере написал Алексей Пушков, глава комитета Госдумы России по международным делам. По словам Пушкова, визит итальянских депутатов напрямую связан с антироссийскими санкциями – Пушков заявил, что в нескольких итальянских регионах продолжаются протесты против ограничений.
Политик подчеркнул, что российские власти ожидают визита депутатов сразу из нескольких регионов Италии, где «санкциями недовольны больше всего», - Ломбардии, Тосканы, Лигурии и Венето. «Многие депутаты, которые прибудут в составе делегации в Крым, будут представлять и «Лигу севера», одну из ведущих политических сил страны и единственную партию в Италии, которая на официальном партийном уровне ранее признала, что Крым входит в состав России», отметил Пушков в своем Твиттере.
Стало известно, что депутаты прилетят в Крым 13 октября и пробудут на полуострове около четырех дней. У делегации из Италии запланированы переговоры с крымским «руководством». Напомним, что ранее итальянская делегация уже была в Крыму.
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