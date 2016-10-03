Оккупанты массово вывезли детей-сирот из Крыма

Как сообщает replyua.net со ссылкой на «Громадське радіо», оккупационные власти полуострова принудительно вывезли более четырех тысяч детей, находившихся в детских домах Крыма, на территорию Российской Федерации – об этом сегодня в эфире радио заявила украинский омбудсмен.
Как заявила правозащитница, этим детям были изготовлены новые документы – российские, после чего их вывезли в разные учреждения подобного типа, находящиеся в Российской Федерации. Оксана Филипишина сообщила, что власти РФ организовали массовый вывоз детей в первый год после оккупации. Она заявила: «Были организованы «поезда счастья», на которых якобы прибывали усыновители, однако на самом деле всех этих детей отдали приемным родителям, которые будут воспитывать их лишь временно».
Он добавила, что украинское правительство выдвигало ноты протеста по этому поводу и пыталось по-другому воздействовать на Москву, чтобы прекратить вывоз несовершенных граждан Украины в Россию, однако они не дали результата. «Естественно, они ответили, что Крым – это Россия, и устройство детей-сирот, проживающих на полуострове – это забота российских властей». Омбудсмен подчеркнула, что этот вывоз осуществлялся принудительно – мнения и желания детей по этому поводу никто не спрашивал.
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