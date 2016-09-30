В Крыму полностью высохло одно из водохранилищ

Как передает replyua.net со ссылкой на «Крым.Реалии», сегодня стало известно, что верховье одного из самых больших крымских водохранилищ – Белогорского, полностью пересохло. Осталось лишь узкое русло реки, в долине которой располагался водный объект.
Последние летние месяцы в этом году оказались на полуострове очень засушливыми, что существенно обострило проблему водоснабжения. Река Биюк-Карасу – это все, что осталось от Белогорского водохранилища, но ее русло также существенно уменьшилось. В еще одном водохранилище Крыма – Новониколаевском, осталось всех шесть миллионов кубометров воды, однако это очень малый объем, и его вода стала непригодна к использованию – она слишком мутная – об этом сегодня заявил замминистра так называемого «Министерства жилищно-коммунального хозяйства Крыма» Руслан Шаров.
Тридцать девять последних лет до оккупации Крыма в Новониколаевское водохранилище прибывала вода из Днепра, однако, когда подача воды через Северо-Крымский канала прекратилась, объект стали питать воды реки Биюк-Карасу, а с прошлого года – воды из артезианских водозаборов. Ранее отмечалось, что Крым отчаянно нуждается в пресной воде, однако использование подземных вод привело к экологической катастрофе – накоплению солей в почве полуострова, что ведет к превращению Крыма в солончаковую пустыню. Первые признаки катастрофы уже проявились – Белогорское и Тайганское водохранилища полностью высохли.
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