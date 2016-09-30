Кримська «прокурорша» знайшла тепле місце в нелегітимній Державній Думі

Як інформує replyua.net з посиланням на інтернет-ресурс Лента.ру, одіозна «прокурор» Криму Наталія Поклонська, яка балотувалась на парламентських виборах до Державної Думи Російської Федерації від кремлівської партії «Єдина Росія», вже була висунута в якості кандидата на кілька посад.
Так, сьогодні, тридцятого вересня 2016 року, правляча партія «Єдина Росія», яка тепер володіє абсолютною більшістю голосів у парламенті, визначилась із переліком кандидатів на посади очільників трьох парламентських комісій – про це журналістам повідомив голова відповідної фракції Володимир Васильєв. Наталію Поклонську пропонують затвердити на посаді голови комісії з контролю за доходами та зобов’язаннями майнового характеру російських парламентарів. Крім того, їй зроблено пропозицію зайняти місце заступника керівника комісії з питань безпеки та протидії корупції.
Нагадаємо, вісімнадцятого вересня 2016 року на території Російської Федерації та окупованого нею Кримського півострову відбулись чергові парламентські вибори. Верховна Рада України вже заявила, що не буде визнавати повноваженням сформованої в їх результаті Державної Думи і назвала останню нелегітимною.
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