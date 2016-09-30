Оккупанты в Крыму начали борьбу против "экстремистов" Меджлиса

Как передает replyua.net, ссылаясь на «Крым.Реалии», оккупационные власти полуострова перешли к жестким репрессиям против членов Меджлиса крымских татар, который вчера официально был запрещен в России.
Сегодня Эмине Авамилеву, являющейся членом крымскотатарского Меджлиса, официально пригласили на допрос в спецструктуру Федеральной службы безопасности, действующую в Крыму – Центр противодействия экстремизму. Сообщение об этом было размещено на странице активистки в facebook. Также она добавила, что на допрос вызвали и ее коллег. Первые допросы начались еще до вступления решения так называемого «Верховного суда Крыма» в законную силу – двадцать шестого числа текущего месяца. Большинство участников Меджлиса обвиняют в «участии в общественной организации, запрещенной на территории Российской Федерации». 28 сентября текущего года Ильми Умерову присудили выплату штрафа в размере 750 рублей, а 27 сентября Али Хамзина оккупационный суд Крыма обязал выплатить штраф в сумме 1000 рублей.
Напоминаем также, что вчера в Ялте состоялось открытие первого на полуострове штаба «Полка народного ополчения Крыма», в состав которого якобы вошли самые «сознательные и патриотичные жители Ялты».
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