История известного танкиста из Крыма Анатолия Безбаха (“дяди Толи”) (видео)

Военное телевидение Украины рассказывает историю известного танкиста из Крыма, воюющего в зоне АТО за Украину – Анатолия Безбаха, известного также как «дядя Толя». По его словам, пошел в армию сразу после того, как призывной возраст увеличили до 60 лет – об этом сообщает replyua.net.
Крымчанин Безбах сообщил: «Я старый уже бегать с автоматом, с пулеметом и гранатометом старый, но воевать танкистом за рычагами я еще могу». Он объяснил, что попал в армию лишь когда призывной возраст увеличили до 60 лет, однако пришел в военкомат сразу после того, как объявили первый призыв. «Сначала меня не взяли только потому, что я уже старый», - отметил танкист. Также он добавил: «Все спрашивают, почему я пошел в армию – я объяснил, что у меня есть внуки и я буду пороться за их будущее. В советской армии я отслужил два года механиком-водителем и механиком-инструктором танка». Танкист сообщил, что в армию сейчас приходят молодые люди, у которых совсем нет боевого опыта, а он их многому может научить – за два года уже многое произошло, а также ему помогает тот опыт, который он получил во время службы в армии в СССР.
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