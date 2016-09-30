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СпецтемаБоевики два года назад целились не в украинский «Боинг», а в самолет российского аэрофлота, чтоб начать войну – аналитик

История известного танкиста из Крыма Анатолия Безбаха (“дяди Толи”) (видео)

История известного танкиста из Крыма Анатолия Безбаха (“дяди Толи”) (видео)
Военное телевидение Украины рассказывает историю известного танкиста из Крыма, воюющего в зоне АТО за Украину – Анатолия Безбаха, известного также как «дядя Толя». По его словам, пошел в армию сразу после того, как призывной возраст увеличили до 60 лет – об этом сообщает replyua.net.

Крымчанин Безбах сообщил: «Я старый уже бегать с автоматом, с пулеметом и гранатометом старый, но воевать танкистом за рычагами я еще могу». Он объяснил, что попал в армию лишь когда призывной возраст увеличили до 60 лет, однако пришел в военкомат сразу после того, как объявили первый призыв. «Сначала меня не взяли только потому, что я уже старый», - отметил танкист. Также он добавил: «Все спрашивают, почему я пошел в армию – я объяснил, что у меня есть внуки и я буду пороться за их будущее. В советской армии я отслужил два года механиком-водителем и механиком-инструктором танка». Танкист сообщил, что в армию сейчас приходят молодые люди, у которых совсем нет боевого опыта, а он их многому может научить – за два года уже многое произошло, а также ему помогает тот опыт, который он получил во время службы в армии в СССР.



Горячая тема: Блогер: в Крым пришли "письма счастья" из Волгограда
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