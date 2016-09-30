Запрет крымскотатарского Меджлиса осудили на форуме ОБСЕ

Как сообщает replyua.net со ссылкой на «15 минут», на заключительной конференции Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, проходившей в Варшаве, осудили запрет Россией Меджлиса крымскотатарского народа как экстремистской организации.
«Украина решительно осуждает запрет Меджлиса оккупационными властями полуострова, как и гонения на крымских татар, происходящие в течение последнего года», – заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица. Также украинский дипломат напомнил, что Украина не признала результаты выборов в Государственную Думу Российской Федерации, проведенные на территории оккупированного полуострова. Дещица подчеркнул, что все эти действия РФ являются намеренным нарушением международного права и должны осуждаться мировым сообществом. Также дипломат отметил, что эти нарушения нельзя рассматривать отдельно от многочисленных нарушений прав человека, происходящих на территории РФ.
Дещица подчеркнул, что Россия в течение многих лет отказывается от сотрудничества с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе и другими международными организациями, противодействуя визитам их миссий в РФ и, в частности, Крым.
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