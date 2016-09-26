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Личный спектакль для министра здравоохранения РФ: открытие фейкового сосудистого центра в Евпатории

Личный спектакль для министра здравоохранения РФ: открытие фейкового сосудистого центра в Евпатории
Крымский Бандеровец сообщает о том, что население Крыма сегодня шокировано «открытием» очередного фейкового медицинского учреждения на полуострове. «Мебель взяли на прокат в салоне, роли медсестер и врачей сыграли студенты медучилища», - отмечает блогер.

Как передает replyua.net, журналист заявляет, что сегодня в Евпатории специально для министра здравоохранения Российской Федерации Скворцовой устроили показательное шоу под названием «открытие долгожданного сосудистого центра». Пефоманс продлился не более часа, после чего центр вновь закрыли. Крымский Бандеровец сообщает, что евпаторийцы, как и жители других городов Крыма, задаются десятками вопросов: «Зачем главврач учреждения Игорь Винников разыграл этот спектакль для московского чиновника, показывая то, чего нет? Зачем они все дружно врали СМИ заявляя, что «учреждение готово к приему населения»? Почему они не сказали честно, что центр еще не оборудован – выполнен только ремонт помещений? Зачем было создавать впечатление шикарной меблировки помещений центра, взяв всю мебель на прокат на один день в одном из салонов города? Зачем было даже компьютеры собирать для этого спектакля из соседних с центром больницы и других служб?».

Подобные фейковые акции оккупационных крымских властей уже не первые – в мае текущего года точно также состоялось «открытие» операционной в севастопольской больнице.

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