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Кобзон нарешті визнав, що окупований Крим – непосильна для Росії ноша

Кобзон нарешті визнав, що окупований Крим – непосильна для Росії ноша
Відомий співак радянських часів, а тепер – депутат Державної Думи Російської Федерації від Забайкальського округу Йосиф Кобзон визнав, що окупований Росією Кримський півострів – непосильна ноша для російського бюджету, - про це replyua.net стало відомо з матеріалів порталу Каспаров.ру.

Так, сьогодні, двадцять шостого вересня 2016 року, відомий своїми частими візитами до терористів в Л/ДНР депутат провів зустріч з виборцями в Читі. Там розмова торкнулась, в тому числі, питань формування державного та місцевих бюджетів. Коментуючи цю тему, Кобзон заявив, що росіяни «взяли на себе непосильну ношу - Крим». За словами депутата, окупований Росією Кримський півострів – це історично російська територія, але її доводиться фінансувати з й так убогого російського бюджету. Від цього несправедливо страждають такі галузі як охорона здоров’я, освіта, культурна сфера та інші. А між тим, Кобзон вважає, що неналежне фінансування культури – основна причина алкоголізму, наркоманії та злочинності.

Нагадаємо, незважаючи на всі зусилля Кремля, окупований Крим не може заробляти на себе сам. Серед останніх ініціатив щодо покращення фінансового становища анексованого півострова - введення туристичного збору та обов’язковий «платіж» в розмірі п’ятдесят рублів з усіх гостей курорту.

Горячая тема: Кобзон сделал самое неожиданное заявление о Крыме
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