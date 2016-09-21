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Крымский Бандеровец предупредил крымчан об опасности

Крымский Бандеровец предупредил крымчан об опасности
Украинский блогер, известный под псевдонимом «Крымский Бандеровец», в своем дайджесте сообщает о самых важных новостях полуострова за прошедшие сутки. «Крымчанам стоит задуматься, кто они для РФ – граждане или «украинские предатели», - пишет блогер.

Как информирует replyua.net, журналист сообщает о том, что власти РФ сильно разочарованы реальной добровольной явкой в Крыму – она составила не более 10%. В связи с этим, репрессии и запугивания против крымчан, в первую очередь - поддерживающих Украину, усиливаются. Крымский Бандеровец сообщает о евпаторийце, арестованном оккупационной «полицией» за якобы бойкот выборов на полуострове. Крымское информационное агентство «События Крыма», рассказывая об этом случае, пишет: «показания из него пытались «выжать» во время допросов, сопровождающихся насилием и угрозами. Его забирали из дома в участок трижды, после третьего раза он пустился в бега. В участке ему говорили, что «отдадут на расправу ФСБ-шникам». Основанием для таких действий были записи на стене мужчины в социальной сети «Вконтакте».

Крымский Бандеровец также предупреждает всех жителей полуострова, что, согласившись на получение российских паспортов, они только усугубили свой статус. На самом деле, оккупационные власти знают, что практически все жители полуострова не отказались официально от гражданства Украины, а значит могут использовать неопределенность их правового положения в своих целях. Именно так оккупанты поступили с гражданином Украины, которого суд Ирана осудил за якобы совершенное преступление – мошенничество. Они заявили, что экстрадируют его Ирану, хотя законами РФ выдача ее граждан другим странам запрещена. Блогер отмечает, что эта особенность риторики российских СМИ давно очевидна: каждый раз, когда дело касается негативной информации, крымчан называют «гражданами Украины», когда позитивной – «гражданами РФ». В связи с этим, стоит задуматься, насколько безопасна жизнь этих людей в Крыму.

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