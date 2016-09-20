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Крымский Бандеровец о непризнании выборов в Крыму

Крымский Бандеровец о непризнании выборов в Крыму
Как сообщает украинский блогер, все больше стран заявляют о том, что они не признают результаты выборов в РФ в части голосования, проведенного на территории оккупированного полуострова. Сегодня также заявление сделал парламент Украины, а также еще более чем 15 стран и организаций – об этом передает replyua.net.

С заявлением о нелегитимности «выборов» в Крыму сегодня выступил парламент Великобритании, Германии, Дании, Франции, Литвы, Латвии, Турции, Чехии, Швеции, Румынии, США, Канады, Польши, а также Евросоюза. Сообщение о том, что легитимность Государственной Думы РФ находится под вопросом сегодня сделала Парламентская Ассамблея Совета Европы.

Крымский Бандеровец подчеркивает, что всем украинцами необходимо знать, как голосовала сегодня Верховная Рада Украины. Голосование в украинском парламенте оказалось не единогласным – не голосовали 19 депутатов из «Блока Петра Порошенко», а еще 18 его депутатов отсутствовали; в партии «Народный фронт» воздержался один депутат; депутаты «Оппозиционного блока» проигнорировали голосование в полном составе; отказались голосовать пятеро депутатов из группы «Партія «Відродження»; не проголосовала «за» и Юлия Тимошенко. Блогер подчеркивает, что Прокуратура АРК возбудила по факту проведения «выборов» в Крыму уголовное производство – предателям Украины грозит от пять до десяти лет лишения свободы.

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