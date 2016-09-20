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Керченський міст як причина банкрутства Росії - блогер

Керченський міст як причина банкрутства Росії - блогер
Блогер Олександр Коваленко (Злий Одесит) проаналізував перспективи побудови омріяного кримчанами Керченського мосту на власній сторінці в соціальній мережі Фейсбук, - про це інформує replyua.net.

За словами блогера, минулого тижня президент РФ Володимир Путін та його вірний друг прем’єр-міністр Дмитро Медведєв відвідали окупований Крим і сакральне будівництво - Керченський міст. Відзначаючи високу цінність мосту, Медведєв, тим не менш, заявив, що витрати на нього знаходяться на межі можливостей бюджету і можливо, найближчим часом зведення мосту буде замороженим. Все це відбувається на фоні чергових скарг Аксенова на відсутність коштів у місцевому бюджеті, нестабільності національної валюти, дефіциту бюджету на рівні трьох з половиною відсотків ВВП та зменшення Резервного фонду лише за серпень на двадцять відсотків.

Знаючи, що пересічному росіянину міст абсолютно не потрібний, тандем Путіна-Медведєва все ж думає витратити на нього майже двісті тридцять мільярдів рублів – і це далеко не остаточна сума. Тим більше, що такі інвестиції ніколи не окупляться – ніхто не буде вкладати кошти в «сіру зону», якою наразі є окупований Крим. Але російська влада продовжує своє останнє будівництво – пропаганда в цій державі давно важливіша за здоровий глузд, - підсумував блогер.

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