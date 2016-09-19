валюта
СпецтемаДанилко дал самое скандальное интервью за всю карьеру

Крымский Бандеровец: гоблин не справился с заданием

Крымский Бандеровец: гоблин не справился с заданием
Крымский Бандеровец в своем блоге сегодня пишет о том, что так называемый «премьер-министр Крыма» Сергей Аксенов не выполнил своего обещания, данного Кремлю, а крымчане не оправдали его надежд – об этом передает replyua.net.

Блогер сообщает: «Гоблин разочаровался в крымчанах». Дело в том, что со всеми накрутками и махинациями, которые так тщательно старались проворачивать оккупационные власти Крыма и предатели из избиркомов, явка на полуострове составила всего 42,37%, а в Севастополе – не более сорока одного процента. Эти цифры оказались совсем не тем, чего ждал так называемый крымский премьер – он обещал обеспечить более высокую явку. Как журналист отмечал ранее, согласно разнарядкам, о доведении до ведома избиркомов которых сообщало доверенное лицо, явка на полуострове должна была быть не менее 70%, а при этом число голосов, отданных за «Единую Россию» - не менее 60%. Также местные СМИ сообщали, что рекордно низкой оказалась явка на одном из избирательных участков в Симферополе – там этот показатель составил лишь 36,53%.

Крымский Бандеровец отмечает, что, невольно сравнивая с результатами проведения последних «украинских» выборов в Крыму, становится очевидным, насколько действительно сильно отвращение местного населения полуострова к оккупационным властям – без всяких манипуляций и запугиваний явка на последних выборах в Верховную Раду Украины в Крыму составила более 49%.

Горячая тема: Данилко дал самое скандальное интервью за всю карьеру
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день

Свежие новости

Евродепутат: выборы на Донбассе должны состояться только на условиях Украины

Стало известно о состоянии здоровья Михаэля Шумахера

Політолог назвав кому вигідна смерть антимайданівця в Москві

Туберкулез в Украине - не путаем с простудой и ОРВИ

Первое решение суда по вооруженной агрессии РФ на Донбассе вступило в силу

Геращенко розповів, що може стояти за вбивством Жиліна

Три невтішних висновки з російських виборів

Генеральна асамблея ООН ухвалила важливий документ

Крымский Бандеровец: гоблин не справился с заданием

В окупованому Севастополі зупиняється паромне сполучення

МИД Украины: все виновные в организации выборов в Крыму будут наказаны

Новые документы «черной бухгалтерии» могут удивить всю Украину, – Трепак

Меркель признала свою вину и поражение

Політолог: вибори в Криму свідчать про те, що населення розчарувалось в Росії

Портников: СНГ - это мечта, и ее дни сочтены

У Росії невідомі месники вбили представника Антимайдану

Під Москвою розстріляний глава сепаратистського «Оплоту» Жилін

Еврокомиссаром по безопасности назначен британец - несмотря на Brexit

Що сталось з президентом Киргизстану?

Російський політолог: «Даю гарантію – нова Держдума не проіснує весь термін»

 Новости за день