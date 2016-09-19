Крымский Бандеровец: гоблин не справился с заданием

Крымский Бандеровец в своем блоге сегодня пишет о том, что так называемый «премьер-министр Крыма» Сергей Аксенов не выполнил своего обещания, данного Кремлю, а крымчане не оправдали его надежд – об этом передает replyua.net.
Блогер сообщает: «Гоблин разочаровался в крымчанах». Дело в том, что со всеми накрутками и махинациями, которые так тщательно старались проворачивать оккупационные власти Крыма и предатели из избиркомов, явка на полуострове составила всего 42,37%, а в Севастополе – не более сорока одного процента. Эти цифры оказались совсем не тем, чего ждал так называемый крымский премьер – он обещал обеспечить более высокую явку. Как журналист отмечал ранее, согласно разнарядкам, о доведении до ведома избиркомов которых сообщало доверенное лицо, явка на полуострове должна была быть не менее 70%, а при этом число голосов, отданных за «Единую Россию» - не менее 60%. Также местные СМИ сообщали, что рекордно низкой оказалась явка на одном из избирательных участков в Симферополе – там этот показатель составил лишь 36,53%.
Крымский Бандеровец отмечает, что, невольно сравнивая с результатами проведения последних «украинских» выборов в Крыму, становится очевидным, насколько действительно сильно отвращение местного населения полуострова к оккупационным властям – без всяких манипуляций и запугиваний явка на последних выборах в Верховную Раду Украины в Крыму составила более 49%.
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