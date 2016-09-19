В окупованому Севастополі зупиняється паромне сполучення

Завтра минає останній строк, до якого було продовжено курсування севастопольських поромів, що ходили за маршрутом «Артбухта - Північна сторона», - про це інформує replyua.net з посиланням на місцевий ресурс ForPost.
Як повідомив заступник окупаційного «губернатора» міста Ілля Пономарьов, його підлеглі роблять все можливе, аби досягти домовленостей із приватною компанією «Севастопольські транспортні системи», яка є власником цих поромів. Переговори ведуться за двома напрямками: або ж виділення для фірми бюджетного фінансування, або ж передача поромів в оренду муніципальному підприємству «Севастопольський морський порт». Проте, за словами чиновника, їх контрагент чинить тиск на «органи влади», і тому вони шукають і інші шляхи вирішення цієї проблеми. Між тим, керівник «Севастопольських транспортних систем» наголошує, що ніякого тиску не існує, просто є чітка вимога до окупаційної влади прийняти остаточне рішення: або ж придбати пороми в комунальну власність, або ж субсидувати їх функціонування.
Нагадаємо, маршрут «Артбухта – Північна сторона» є одним із найбільш поширених серед мешканців окупованого міста. Він дозволяє значно зекономити час, адже сухопутний маршрут довжиною в більш як сорок кілометрів зазвичай потребує пару годин для його подолання.
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