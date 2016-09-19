Муждабаєв: Пишаюся! Кримські татари влаштували «бойкот» федеральним і місцевим виборам

Багато кримських татар не прийшли на виборчі дільниці вчора – в єдиний день голосування в Росії. Явка з їх боку виявилася мінімальною, як і в 2014 році на референдумі про статус Криму, повідомляє replyua.net.
«Пишаюся своїм народом, який, правда, - кримські татари, а не якісь «татари Криму», як ганебно пишуть російські ЗМІ. Так, ми вперті, і нас не зламати. Що б вони не робили. Слава кримським татарам! Слава Україні! Крим буде вільним, тому що там є народ, який не здався СРСР, а вже цим – тим більше не здається», – написав блогер Айдер Муждабаєв у Facebook.
Відмова від участі у виборах – це не байдужість і не бездіяльність, а усвідомлений протест проти «брехні, яку з телеекранів продовжують вселяти людям різні керівники, їх заступники, чиновники і кандидати», заявляли напередодні виборів активні представники татарського населення Криму.
З ними солідарні і лідери Меджлісу, який визнаний екстремістським і заборонений в Росії. Вони закликали своїх співвітчизників бойкотувати голосування. «Я не пішов на вибори, тому що це не моя влада, це не моя країна», - заявив заступник голови Меджлісу Наріман Джеляль, тим самим відмовившись визнавати легітимність переходу півострова під юрисдикцію Росії.
Як повідомили голови місцевих ДВК, в більшості сіл Криму, зокрема в селах Залісне та Орловка «кримські татари голосували неохоче. Але це вже справа звична. На референдумі з татар була тільки одна сім'я і з іншої сім'ї був один хлопчина. Зараз дві або три татарські сім'ї прийшли», - повідомила голова ДВК в Залісному.
Примітно, що, на думку співробітників однієї з ДВК, кримські татари свідомо приховують, що вони не ходять на вибори. «У нас же списки є. Ми бачимо, хто прийшов, хто не прийшов », - заявили в дільничній комісії одного з сіл.
Горячая тема: Кох: Клинтон ждут печальные новости
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter