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Муждабаєв: Пишаюся! Кримські татари влаштували «бойкот» федеральним і місцевим виборам

Муждабаєв: Пишаюся! Кримські татари влаштували «бойкот» федеральним і місцевим виборам
Багато кримських татар не прийшли на виборчі дільниці вчора – в єдиний день голосування в Росії. Явка з їх боку виявилася мінімальною, як і в 2014 році на референдумі про статус Криму, повідомляє replyua.net.

«Пишаюся своїм народом, який, правда, - кримські татари, а не якісь «татари Криму», як ганебно пишуть російські ЗМІ. Так, ми вперті, і нас не зламати. Що б вони не робили. Слава кримським татарам! Слава Україні! Крим буде вільним, тому що там є народ, який не здався СРСР, а вже цим – тим більше не здається», – написав блогер Айдер Муждабаєв у Facebook.

Відмова від участі у виборах – це не байдужість і не бездіяльність, а усвідомлений протест проти «брехні, яку з телеекранів продовжують вселяти людям різні керівники, їх заступники, чиновники і кандидати», заявляли напередодні виборів активні представники татарського населення Криму.

З ними солідарні і лідери Меджлісу, який визнаний екстремістським і заборонений в Росії. Вони закликали своїх співвітчизників бойкотувати голосування. «Я не пішов на вибори, тому що це не моя влада, це не моя країна», - заявив заступник голови Меджлісу Наріман Джеляль, тим самим відмовившись визнавати легітимність переходу півострова під юрисдикцію Росії.

Як повідомили голови місцевих ДВК, в більшості сіл Криму, зокрема в селах Залісне та Орловка «кримські татари голосували неохоче. Але це вже справа звична. На референдумі з татар була тільки одна сім'я і з іншої сім'ї був один хлопчина. Зараз дві або три татарські сім'ї прийшли», - повідомила голова ДВК в Залісному.

Примітно, що, на думку співробітників однієї з ДВК, кримські татари свідомо приховують, що вони не ходять на вибори. «У нас же списки є. Ми бачимо, хто прийшов, хто не прийшов », - заявили в дільничній комісії одного з сіл.

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