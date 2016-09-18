Избирком РФ: процент явки в Крыму будет известен вместе с результатами голосования

Как сообщает replyua.net со ссылкой на «Крым.Реалии», так называемый "Избирком Крыма" сегодня заявил, что процент крымчан, явившихся на выборы, будет известен завтра утром, как и общие результаты голосования на нелегитимных выборах, проведенных на оккупированном полуострове.
Заявление о моменте оглашения результатов голосования было сделано главой так называемого «крымского избиркома» Михаилом Малышевым. Он добавил, что бюллетени будут подсчитаны за ночь и первые результаты появятся не раньше завтрашнего утра. По словам представителя оккупационных властей, выборы на полуострове прошли спокойно, однако были и неприятные моменты – на многих избирательных участках на некоторое время отключали электроэнергию. Не стоит полагать, что эти происходило преднамеренно с целью махинаций – отсутствие электроснабжения на аннексированном полуострове давно стало обычным явлением. В целом в Российской Федерации по состоянию на шесть вечера по московскому времени явка избирателей составила не более сорока процентов – сообщение об этом сегодня сделал зампред РФ Николай Булаев.
Напоминаем, что в течение прошедшей недели Украина, как многие страны Западного мира заявили, что не будут считать выборы в парламент РФ легитимными, если в избирательный процесс будет включен Крым. Такие заявления прозвучали от Эстонии, Дании, Германии, Франции, США а также других страны. Москва заявила, что не будет ничего предпринимать в связи с этими заявлениями – выборы были проведены на всей территории РФ.
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