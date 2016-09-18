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О том, как алкоголизм в РФ связан с патриотизмом

О том, как алкоголизм в РФ связан с патриотизмом
Как сообщает replyua.net со ссылкой на американское периодическое издание «The Wall Street Journal», кремлевские власти решили поспособствовать возрождению производства вина в Российской Федерации, положив глаз на крымские виноградники.

Как известно, в качестве ответных санкций ЕС, Россия запретила импорт вина из европейских стран, так полюбившегося российской элите. Чтобы как-то восполнить эту потерю, было принято решение развивать свое собственное винное производство. По оценкам экономистов за прошлый год объемы производства вина в России выросли на 25%, ожидается рост и в текущем году. Конечно же, эта индустрия не смогла обойти вниманием аннексированный полуостров – почти все крымские виноградники, захваченные оккупантами, были проданы частным инвесторам. По мнению оккупантов «за время правления в Крыму украинских властей винная индустрия полуострова пришла в упадок, однако теперь вновь возрождается».

Российская элита также в восторге от происходящего, потому что считает, что употребление вина, произведенного в РФ – это акт патриотизма. Сомелье Дмитрий Ковалев утверждает, что многие российские ценители вина уже заявили, что производимая в РФ винная продукция ничуть не хуже европейской, а в чем-то даже лучше. Американское издание сообщает, что причиной возрождения винной индустрии в России также является любовь Владимира Путина к вину. В конце 2014 года он поспособствовал внесению в законодательство РФ изменений, стимулирующих винный сектор, в том числе – налоговые льготы для инвесторов, вкладывающих деньги в винное производство России.

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