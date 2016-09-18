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Стрельбицкий о новых туристических рекордах в Крыму

Стрельбицкий о новых туристических рекордах в Крыму
Сергей Стрельбицкий, «министр курортов и туризм» Крыма, привел новую статистику по числу отдохнувших граждан на аннексированном полуострове. Как передает replyua.net со ссылкой на Сегодня, Стрельбицкий заявил о том, что по состоянию на 16 сентября (с начала текущего года) в оккупированных Крыму и Севастополе отдохнули столько же граждан, что и за весь прошедший 2015 год.

«Министр» подчеркнул, что за первые восемь с половиной месяцев этого года в Крыму побывали порядка четырех миллионов шестисот тысяч туристов, и такие же показатели были по итогам прошлого года. Можно с уверенностью говорить о том, подчеркнул Стрельбицкий, что по итогам текущего года прирост туристов в Крыму составит почти 25 процентов. «Министр» приводит и другую статистику – больше всего отдыхающих было зафиксировано на Южном берегу полуострова – примерно 42 процентов от общей массы.

На Западном побережье Крыма отдыхали около 35 процентов, а на Восточном побережье – только 18 процентов туристов. Также пять процентов посещали другие регионы Крыма. Загрузка отелей и санаториев достигла 55 процентов, добавил «министр».

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