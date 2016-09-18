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Тука: в Крыму нет ни одного иностранного наблюдателя

Тука: в Крыму нет ни одного иностранного наблюдателя
Сегодня в аннексированном Крыму проходят выборы в Госдуму России, однако ни на одном избирательном участке нет иностранных наблюдателей. Как информирует replyua.net, об этом в эфире 112 Украина рассказал Георгий Тука.

По словам заместителя министра оккупированных территорий, на избирательных участках Севастополя и Крыма отсутствуют наблюдатели от международных организаций. Тука подчеркнул, что у него нет никакой информации относительно того, есть ли наблюдатели от гражданских или самостоятельных организаций, однако от международных организаций в Крым никто не приехал. Помимо этого, замминистра напомнил крымчанам о том, что, если они участвовали в организации выборов, они автоматически станут не просто нарушителями, а преступниками, поскольку выборы проходят на оккупированной территории Украины.

Большинство людей, участвующих в организации выборов в Крыму, являются гражданами Украины, а не России. Поэтому украинские власти будут инициировать возбуждение уголовных дел против этих граждан, подчеркнул Тука. Напомним, что выборы уже завершились в отдельных регионах России, и в этом году была зафиксирована низкая явка избирателей.

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