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В «день тишины» в Крыму шла агитация

В «день тишины» в Крыму шла агитация
В восемь часов утра в оккупированных Крыму и Симферополе начали работу избирательные участки. Как информирует replyua.net, всего на территории полуострова работают 1207 участков, и пока никаких нарушений или беспорядков выявлено не было. По словам Михаила Малышева, «главы избиркома Крыма», обстановка остается спокойной, все избирательные участки открыли свои двери ровно в 8 часов утра.

Также Малышев подчеркнул, что для избирателей Крыма это только первый опыт, поскольку они впервые участвуют в выборах в Государственную Думу РФ. При открытии избирательных участков никаких нарушений не было, подчеркнул «глава избиркома». Однако ранее журналисты «Новой газеты» сообщали о том, что несколько нарушений на территории аннексированного Крыма были зафиксированы задолго до открытия избирательных участков.

На своей странице в Фейсбуке жительница оккупированной Ялты Аника Шаульская писала о том что в «день тишины», на избирательном участке №508, который находится в здании стоматологической поликлиники, жители видели агитационные плакаты Сергея Аксенова и Андрея Козенко. Оба гражданина баллотируются в Думу от «Единой России».

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