Крыму грозит масштабная экологическая катастрофа

Как сообщает replyua.net со ссылкой на информационно-аналитическое издание «Примечания», Крымскому полуострову грозит в ближайшие годы масштабная экологическая катастрофа, первые признаки которой уже проявились.
Издание сообщает, что в огромном водовороте проблем, в который окунулся полуостров с момента аннексии, все как-то забыли о самой важной из них – водоснабжении. И дело не в постоянной неудовлетворенности потребностей населения полуострова в пресной воде и «загибающемся» сельском хозяйстве. Проблема в том, что Крым, оставшись без Северо-Крымского канала, попросту начинает засыхать. До оккупации пресная вода на полуостров поставлялась из Днепра в масштабах 1 миллиарда кубометров в год. Менее 10% этой воды шло на пополнение водохранилищ, остальное потребляло сельское хозяйство. Сейчас, без этой воды, Крым обретает свой первоначальный вид – сухой незаселенной степи, почти полностью лишенной подземных вод. До постройки канала в 1946 году населенными были только отдельные территории по берегам полуострова и в Бахчисарайском районе.
Решая проблему водоснабжения, оккупационные власти полуострова расконсервировали все подземные хранилища воды, что серьезно нарушило экологический баланс – уровень подземных вод постоянно падает, а в земле уже началось накопление солей. По самым позитивным прогнозам, Крыму грозит превращение в солончаковую пустыню уже через два года, а если темпы оставшихся запасов пресной воды будут расходовать быстрее, то и того меньше. При этом, основные запасы этой воды тратятся не населением полуострова, а его промышленными предприятиями, но представителям оккупационного бизнеса абсолютно наплевать, что будет с полуостровом после них. Крымское СМИ пишет о том, что переселение людей из Крыма в РФ надо начать уже сейчас, потому что другие пути решения этой проблемы слишком дорогостоящие, а вкладывать деньги в полуостров власти РФ никогда не собирались. Людей можно выселить и спасти, но вот экологическую катастрофу в Крыму уже не предотвратить.
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