Путін зізнався чому загарбав Крим

Президент Російської Федерації Володимир Путін вчергове намагався пояснити мотивацію своїх дій щодо окупації Кримського півострова, - про це replyua.net повідомляє з посиланням на матеріали російського видання Лента.ру.
Так, відповідаючи на репліку посла України в Киргизькій Республіці Миколи Дорошенка про протиправну анексію Росією Криму та Севастополя, Путін знову почав повторювати заїжджену історію про «народне волевиявлення». За словами російського президента, «Росія нічого не анексувала», а «те, що відбулось з Кримом – результат протиправних дій певних політичних сил в Україні, які довели справу до державного перевороту». Хто саме довів справу до державного перевороту і як це стосується загарбання українських територій – Путін не уточнив.
Нагадаємо, проведення парламентських виборів в окупованому Росією Криму ставить під питання легітимність Державної Думи РФ. Низка держав, серед яких Балтійські держави, США, Німеччина та Франція, зробили заяву про невизнання результатів виборів в Криму. Проте російські політичні лідери продовжують наполягати на тому, що питання приналежності Криму є закритим, а очільник російського зовнішньополітичного відомства Сергій Лавров заявляє, що ніяких правових підстав не визнавати Крим російським у західних держав немає.
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