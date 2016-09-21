валюта
СпецтемаГанапольский: конец мифа о зомбировании россиян

Антон Геращенко: завтра состоится беспрецедентное для Украины событие

Антон Геращенко: завтра состоится беспрецедентное для Украины событие
Политических обозреватель на своей странице в facebook сообщает о том, что завтра состоится заседание Высшего совета юстиции Украины, в результате которого может быть принято решение, первое в своем роде для системы украинского правосудия – об этом передает replyua.net.

Блогер отмечает, что в десять утра в Высшем совете юстиции завтра будут рассматривать вопрос о дисциплинарном нарушении и наложении дисциплинарного взыскания на судью Верховного суда Украины. Геращенко сообщает: «Впервые в истории Украины будет рассмотрен вопрос об отстранении Павла Гречковского от исполнения полномочий члена ВСЮ на период следствия и суда по подозрению в совершении коррупционного правонарушения».

По мнению аналитика, с высокой степенью вероятности можно утверждать, что члены совета примут решение не в пользу судьи Верховного суда Украины, поскольку «позиция членов Высшего совета юстиции по необходимости отстранения от полномочий на период следствия и суда члена ВСЮ - достойная и правильная». Блогер добавляет, что это дело не является политическим, а решение будет принято в соответствии с законом. До этого дня ни разу подобных событий в Украине не происходило – полномочия судьи ВСУ в связи с коррупционными обвинениями не прекращались.

Горячая тема: Пономарь: самая важная новость из Евросоюза
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день

Свежие новости

З ким зустрічався Порошенко на сесії Генеральної асамблеї?

Мінус ще один: в Підмосков’ї впав гелікоптер

Крымский Бандеровец предупредил крымчан об опасности

У Росії знайшли пояснення вбивству Жиліна

Культурный центр Украины в Москве захватили "сепары"

Росія знайшла нового «друга»

Тарас Черновол: Отказ Трампа от встречи с Порошенко только на руку Украине

Министр экономики Германии сделал заявление о санкциях в отношении РФ

МИ-6: Запад бессилен перед террористической угрозой исламских экстремистов

Рейтингові агентства заявляють, що найближчим часом в Росії краще не стане

П'яні жителі Уралу спробували вбити відомого російського бойовика і здати його труп в СБУ за винагороду

В Минске договорились о выводе войск из Донбасса

Росія «догралася»: США ініціюють безпольотну зону над Сирією

Президент Украины выступил перед Генеральной Ассамблеей ООН (ВИДЕО)

«Батькивщина» саботирует реформу децентрализации в Украине – Гопко

Карпаты съемка с квадрокоптера - фото

Сотник выяснил, что россияне думают о выборах в Госдуму (ВИДЕО)

Держава без мовної політики

Оккупанты Крыма наложили мораторий на сделки с недвижимостью в прибрежной зоне до 2017 года

Порошенко покидає пост президента і розлучається – новий «шедевр» російської пропаганди

 Новости за день