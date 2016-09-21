Антон Геращенко: завтра состоится беспрецедентное для Украины событие

Политических обозреватель на своей странице в facebook сообщает о том, что завтра состоится заседание Высшего совета юстиции Украины, в результате которого может быть принято решение, первое в своем роде для системы украинского правосудия – об этом передает replyua.net.
Блогер отмечает, что в десять утра в Высшем совете юстиции завтра будут рассматривать вопрос о дисциплинарном нарушении и наложении дисциплинарного взыскания на судью Верховного суда Украины. Геращенко сообщает: «Впервые в истории Украины будет рассмотрен вопрос об отстранении Павла Гречковского от исполнения полномочий члена ВСЮ на период следствия и суда по подозрению в совершении коррупционного правонарушения».
По мнению аналитика, с высокой степенью вероятности можно утверждать, что члены совета примут решение не в пользу судьи Верховного суда Украины, поскольку «позиция членов Высшего совета юстиции по необходимости отстранения от полномочий на период следствия и суда члена ВСЮ - достойная и правильная». Блогер добавляет, что это дело не является политическим, а решение будет принято в соответствии с законом. До этого дня ни разу подобных событий в Украине не происходило – полномочия судьи ВСУ в связи с коррупционными обвинениями не прекращались.
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