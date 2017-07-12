Денис Казанський: росіяни знову «кинули» Донбас

Як інформує replyua.net, нещодавно росіяни визнали, що здійснювали закупки вугілля, видобутого на окупованій частину Донбасу. Журналіст Денис Казанський прокоментував цю новину на власній сторінці в Фейсбук, провівши паралельно деякі нехитрі розрахунки.
Так, Казанський зауважує, що не міг не звернути увагу на таку гучну новину – от, нарешті, Москва почула і почала рятувати Донбас. Але варто придивитись і до конкретних цифр – кільки ж «брати-росіяни» придбали вугілля у «молодих республік»? Зокрема, за січень – травень 2017 року з ОРДЛО було вивезено двісті тридцять шість тисяч тон антрациту, з них за травень – п’ятдесят вісім тисяч тон.
А тепер, для порівняння – обсяги видобутку. У жовтні 2015 року лише вугільне об’єднання «Торезантрацит» видобуло сто десять тисяч тон, донецька шахта імені Засядька – сто двадцять шість тисяч тон, а ПАТ «Шахта «Жданівська» - майже сто двадцять чотири тисячі тон. Отже, нехитрі розрахунки показують, що Москва дуже допомогла зраненому Донбасу, який страждає від блокади, за місяць придбавши половину видобутку однієї шахти, - іронізує журналіст. Здається, у Кремлі при владі теж фашисти – знову «кинули» російськомовне населення, - наголошує Казанський.