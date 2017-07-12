валюта
СпецтемаВоенный пояснил, кого заберут на фронт в случае полномасштабной войны в Украине

Денис Казанський: росіяни знову «кинули» Донбас

Денис Казанський: росіяни знову «кинули» Донбас
Як інформує replyua.net, нещодавно росіяни визнали, що здійснювали закупки вугілля, видобутого на окупованій частину Донбасу. Журналіст Денис Казанський прокоментував цю новину на власній сторінці в Фейсбук, провівши паралельно деякі нехитрі розрахунки.

Так, Казанський зауважує, що не міг не звернути увагу на таку гучну новину – от, нарешті, Москва почула і почала рятувати Донбас. Але варто придивитись і до конкретних цифр – кільки ж «брати-росіяни» придбали вугілля у «молодих республік»? Зокрема, за січень – травень 2017 року з ОРДЛО було вивезено двісті тридцять шість тисяч тон антрациту, з них за травень – п’ятдесят вісім тисяч тон.

А тепер, для порівняння – обсяги видобутку. У жовтні 2015 року лише вугільне об’єднання «Торезантрацит» видобуло сто десять тисяч тон, донецька шахта імені Засядька – сто двадцять шість тисяч тон, а ПАТ «Шахта «Жданівська» - майже сто двадцять чотири тисячі тон. Отже, нехитрі розрахунки показують, що Москва дуже допомогла зраненому Донбасу, який страждає від блокади, за місяць придбавши половину видобутку однієї шахти, - іронізує журналіст. Здається, у Кремлі при владі теж фашисти – знову «кинули» російськомовне населення, - наголошує Казанський.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Експерт: цей день ввійде в історію, але ми це зрозуміємо пізніше

Срочно: Блогер: обамовской мягкотелости больше не будет – ракетоносцы США сбросили бомбы на границе Северной Кореи
Важное за сутки
11 июл 2017
11999

Казанський: у Дебальцево відбулась подія республіканського масштабу

Як інформує replyua.net, український блогер та журналіст Денис Казанський уважно моніторить ситуацію на окупованій частині Донбасу. Крім того, він не пропускає можливості поглузувати з російських

12 июл 2017
11864

Все очень серьезно: в Вашингтоне рассказали о настоящем отношении к Украине

В интервью ZN.UA Даян Френсис, являющийся экспертом Atlantic Council и профессором Школы Роджерса в университете Рейрсона, заявил, что у нынешней администрации Соединенных Штатов Америки серьезное

Последние новости

Регламентний комітет виніс своє рішення по Добкіну

Блогер: у Москві перепудилися – смердить аж сюди

Компанія Ryanair не планує відновлювати переговори з Києвом

Денис Казанський: росіяни знову «кинули» Донбас

Пономар: Україна приречена на це

Геращенко різко відповіла на відеозвернення матері Агеєва

Геращенко дала жорстку відповідь матері полоненого російського диверсанта Агєєва

Безвіз не для всіх: нардеп розповів кому з українців забороняють в’їжджати у ЄС

Омелян направив до уряду прохання про звільнення Рябкіна через Ryanair

У Міносвіти аргументували рішення про скорочення держзамовлення на деяких спеціальностях

Блогер: ось чому Керченського мосту ніколи не буде (відео)

Блогер о Навальном: Гиркин размажет беспринципного демагога, стремящегося угодить и нашим, и вашим

Омелян анонсував початок роботи в Україні «кращої авіакомпанії світу»

Приватбанк був фінансовою пірамідою – Нацбанк

Журналістам стало відомо, хто причетний до арешту Марківа

Співробітники СБУ завітали до мерії Львова

Пономарьов про реінтеграцію Донбасу: Україні потрібно більше контактувати з США, ніж з Європою

Москва визнала факт вивезення вугілля з Донбасу

WizzAir в два рази збільшує свою присутність в Україні

Порошенко пропонує створити нове міністерство

 Новости за день