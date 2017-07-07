В зоні АТО протягом минулої доби загинув один український військовий

Протягом минулої доби проросійські бойовики 25 раз обстріляли позиції українських військових в зоні проведення АТО на Донбасі. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці в Facebook, інформує replyua.net. У тексті повідомлення, зокрема, наголошується, що внаслідок бойових дій один військовослужбовець ЗС України вчора загинув. Ще один український воїн отримав поранення.
На приморському напрямку бойовики відкривали вогонь 11 разів. Зі стрілецької зброї і гранатометів обстрілювали опорні пункти сил АТО в районі Широкиного, Лебединського, Водяного, Гнутового, Павлополю, північніше - у Новотроїцькому та Мар'їнці. Крім того, поблизу Широкіного НЗФ відкривали вогонь з 82-мм мінометів, а ввечері біля Павлополю застосували заборонені мінськими угодами міномети калібру 120-мм.
«На донецькому напрямку було зафіксовано 8 ворожих збройних провокацій. Вранці та вдень проросійські найманці сконцентрували свій вогонь в північному передмісті тимчасово окупованого Донецька. Там російсько-терористичні війська неодноразово відкривали вогонь зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів, гранатометів і час від часу - з озброєння БМП з оборонних укріплень ВСУ в районі Авдіївки, Дослідного, Пісків і Невельського», - повідомили в штабі АТО.