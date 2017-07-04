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Казанський: в ОРДЛО новий етап деградації – випилювання посадок

Казанський: в ОРДЛО новий етап деградації – випилювання посадок
Як повідомляє replyua.net з посиланням на блог журналіста Дениса Казанського, справи на окупованих територіях Донбасу йдуть не надто добре. Після тотального винищення та викрадення промислових потужностей, окупанти та їх пособники взялись за лісопосадки.

За словами Казанського, незважаючи на те, що становище вугільної галузі на окупованих територіях Луганської та Донецької областей досягло майже абсолютного «дна», потреба у кріпильному лісі все ще існує. Раніше, у довоєнні часи, його постачали із Західної України, адже, як відомо, з деревиною на Донбасі сутужно. Коли поставки з неокупованої території припинились, лідери терористів гучно обіцяли, що «Росія нам допоможе» і позичить трохи своїх безкрайніх лісів. Але не так сталось як гадалось – деревини з Росії в ОРДЛО так і не отримали.

Відповідно, окупанти та їх пособники взялись за місцеві лісопосадки. Місцеві мешканці б’ють на сполох, але за умов тотальної цензури в «ЗМІ» ОРДЛО це не дає ніякого результату. Наприклад, на світлинах нижче – Макіївка, де пиляють лісопосадку, висаджену ще в 1950-тих. Ну що ж, перетворення Донбасу в пустелю йде шаленими темпами. Окупанти не заспокояться, поки не вкрадуть все, що має хоч найменшу цінність, - наголошує Казанський.
Казанський: в ОРДЛО новий етап деградації – випилювання посадок
Казанський: в ОРДЛО новий етап деградації – випилювання посадок
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